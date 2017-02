Descrizione Abito da Battesimo avorio confezionato in crepelle di lana, con punto smock e fiorellini sulla pettorina realizzati a mano, fodera interna confezionata in puro cotone, dettaglio rouge sul colletto, sui polsi e a fine vestina, chiusura con bottoni in madreperla sulla schiena, made in Italy

taglia da 3 a 6 mesi

composizione 100% lana