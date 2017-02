Descrizione Abito da bimba, confezionato in tessuto acetato, indicato per cerimonia, con manica corta a palloncino, rouge sul collo e lavorazione a punto smock con fiorellini realizzati a mano sulla pettorina. L'abito è foderato con tulle per dare un pò di volume alla gonna e si allaccia sulla schiena con bottoni in madreperla e lacci per regolare. Made in Italy

taglia 36 mesi