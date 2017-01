Descrizione Fuoriporta confezionato in tessuto stampato con motivo lavanda completo con tre cuori imbottiti e inserto in tela aida avorio da poter personalizzare a punto croce. Lo schema è in omaggio sul Mani di Fata di Luglio 2015

taglia 18 x 62 cm

composizione 100% cotone

Punti Impiegati PUNTO CROCE

Lavorato Con C20098