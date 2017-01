Descrizione Porta dolci confezionato in tessuto fantasia con stelle di Natale completo con base rotonda rigida e maniglioni ai quattro lati, inserti in tela aida avorio laterali da poter personalizzare con ricamo a punto croce. Lo schema è in omaggio nel Mani di Fata di Dicembre 2015 oppre, scarica il pdf dopo l'acquisto del prodotto

taglia 30 cm diametro,13 cm altezza

composizione 65% cotone, 35% poliestere

Punti Impiegati PUNTO CROCE

Lavorato Con C20098