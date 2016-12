Descrizione Prendisole confezionato in cotone a righe con spalline che si incrociano sulla schiena, completo con pettorina in tela aida bianca da poter personalizzare con ricamo a punto croce. Schema in omaggio sul Mani di Fata di Luglio 2015

taglia 12 mesi

composizione 100% cotone

Punti Impiegati PUNTO CROCE

Lavorato Con C20098