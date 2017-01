Descrizione Scamiciato confezionato in tessuto spigato misto lana, con tasche sul davanti e foderato. L'abito è completo di body camicia in puro cotone, con manica corta a palloncino e colletto tondo ricamato a mano sul bordo, motivo disegno punto smock e fiorellini, made in Italy

taglia 12 mesi